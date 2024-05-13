معارك طاحنة في خاركيف وتوقعات بـ "انسحاب" أوكراني

تدور معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية في مقاطعة خاركيف، وسط توقعات بإعلان أوكراني وشيك بالانسحاب.

وقد انتقلت خاركيف، ثاني أكبر مقاطعة في أوكرانيا بعد كييف، من "منطقة رمادية" إلى "منطقة حمراء" بالتوصيف العسكري.

ويعني ذلك أن المدينة تحوَّلت إلى مسرح عمليات هجومية تشنها القوات الروسية بثبات، بحسب المعطيات الميدانية.

وقال مصدر عسكري مطلع في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "معارك طاحنة تجري في قلب مدينة فولتشانسك (في مقاطعة خاركيف) والتحصينات الأوكرانية لا تصمد".

وتابع أن "هناك حالة تخبط كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية، وهناك معلومات تصل من داخل التشكيلات العسكرية الأوكرانية أن قيادتهم العسكرية على وشك إعلان قرار الانسحاب".

وحول باقي البلدات التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الروسية والوضع داخلها أشار المصدر إلى أن القوات الروسية "تقوم حاليًّا بترتيب مواقعها داخل البلدات التي بلغ عددها 9 وتمت السيطرة عليها خلال 72 ساعة تقريبًا".

وأكد أن "تقدم القوات مستمر، وأن التجهيز لجبهات قتالية جديدة جار العمل عليه".

وفي سياق متصل كشف المصدر أنه "تم رصد تحرك مجموعات قتالية من اللواء 36 مشاة من القوات الأوكرانية من محور خيرسون"، متوقعًا أن تكون وجهتها خاركيف.

وقال إن "هناك أوامر صدرت لألولية أخرى بالاستعداد للنقل، لكن لم يتم تحديد الموعد أو الجهة حتى الآن".