الخصوصية "المفرطة" لوزير الدفاع الأمريكي تحرج بايدن

أثارت، الخصوصية المفرطة لوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إثر إخفائه حقيقة وضعه الصحي وخضوعه للعلاج مرتين، تخللهما إجراء عملية جراحية بعد تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا، دون إخطار البيت الأبيض أو أيٍّ من مسؤولي البنتاغون الكبار، الكثير من علامات الاستفهام.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد احتفظ أوستن، من سريره في المستشفى، بمسؤولياته كوزير للدفاع لحماية الترسانة النووية الأمريكية والإشراف على 1.3 مليون عسكري منتشرين حول العالم؛ في مشهد سري ومنعزل أبعده عن موظفي السياسة والاتصالات الذين يقدّمون آخر التحديثات العملياتية، ويتأكدون من احتفاظه بخط متصل بالمراكز الحيوية الحكومية.

وأوضح التقرير أن الأمر الأكثر غرابة وإثارة للتساؤلات ما إن كان شخص بمثل هذا المنصب الحساس والتأثير على الأمن القومي الأمريكي، وحتى العالمي، يحق له أن يتعامل بتلك الخصوصية المفرطة.

وبحسب التقرير، فلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "بايدن" الذي تؤرقه الأزمات والتحديات مهددة بخسارته جولة الانتخابات القادمة، ولا حتى "كاثلين هيكس"، الموجودة في إجازة في منطقة البحر الكاريبي، والتي يمكنها أن تحلّ محل أوستن إذا لزم الأمر، كانا يعلمان عن مكان وجود وزير الدفاع الأمريكي، أو حجم التهديدات المتعلقة بصحته.