وصف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه إرماك، الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية الصيف الماضي بأنه "ناجح للغاية" مستبعدا انتقال بلاده إلى "وضعية الدفاع"، وألقى باللوم مرة أخرى على الغرب، لتأخره في إمداد بلاده بالأسلحة لتعويض ما خسرته.

وقال إرماك في مقابلة مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية نُشرت اليوم السبت: "مع الأخذ في الاعتبار الفرص المتاحة (الأسلحة الواردة من الحلفاء الغربيين)، كان الهجوم المضاد ناجحًا للغاية"، مؤكدا أن انتقال أوكرانيا إلى "الدفاع" أمر مستحيل.

وكثيراً ما ينتقد المسؤولون الأوكرانيون الدول الصديقة والغرب ككل لعدم تزويد كييف بالأسلحة الكافية، كما أنهم في مقابلات مع منشورات غربية لا يترددون في طلب أسلحة وأموال جديدة.