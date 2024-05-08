إدارة بايدن تتخلف عن تسليم تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية

قالت مصادر، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخلف عن موعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونجرس حول انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي في غزة.

وبحسب المصادر، قد تؤجج تلك النتائج مخاوف بسبب استخدام إسرائيل أسلحة زودتها بها واشنطن ضد القطاع الفلسطيني، وفق "رويترز".

وتُلزم مذكرة للأمن القومي معروفة باسم (إن.إس.إم-20)، أصدرها بايدن في فبراير/ شباط، وزارة الخارجية بتقديم تقرير إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو/ أيار حول مدى موثوقية ضمانات إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القوانين الأمريكية ولا الدولية.

وذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية أخطرت لجان الكونجرس بأنها لن تفي بالموعد النهائي، لكنها تأمل في تقديم نتائجها في غضون أيام.

وقال مساعدان في الكونجرس إنه ليس لديهما ما يشير إلى أن التأخير مرتبط بمخاوف سياسية.

وأوردت "رويترز"، في تقرير لها، الشهر الماضي، أن بعض المسؤولين الأمريكيين الكبار لم يجدوا تأكيدات إسرائيل ذات مصداقية.

ودفع التقرير، بالإضافة إلى تحقيقات أجرتها منظمات خارجية مثل "العفو الدولية"، بعض المشرعين إلى دعوة إدارة بايدن إلى عدم توجيه التقرير لصالح إسرائيل.