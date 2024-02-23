خلال لقاء أرملة نافالني وابنته.. بايدن يتوعد روسيا بعقوبات جديدة

أعلن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى في كاليفورنيا، الخميس، أرملة وابنة المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في سجن روسي.

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض فإن بايدن التقى يوليا وداشا نافالنايا في سان فرانسيسكو؛ "ليعبر عن تعازيه الصادقة لخسارتهما المروعة".

وأكد الرئيس الأمريكي مجدداً عزمه الإعلان عن عقوبات جديدة ضد روسيا الجمعة.

وقال بايدن عبر منصة "إكس": "التقيت اليوم مع يوليا وداشا نافالنايا - أحباء أليكسي نافالني - للتعبير عن تعازيّ لخسارتهم الفادحة".

وأضاف: "إرث أليكسي الشجاع سيعيش في يوليا وداشا، وفي عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء روسيا الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".