أوكرانيا تعلن استعادة نحو 1200 كم2 من أراضي خيرسون

أعلنت أوكرانيا يوم الأحد، أنها تمكنت من استعادة نحو 1200 كيلومتر مربع من أراضي منطقة خيرسون الجنوبية، منذ بدء هجومها المضاد على القوات الروسية في أواخر آب/ أغسطس.

وحققت أوكرانيا نجاحًا باهرًا بهجومها في شمال شرق البلاد، لكن لا تزال تواصل منذ فترة سعيها الدؤوب في الجنوب لإنهاء الوجود الروسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا هومينيوك، إن أوكرانيا تحرز تقدمًا على جبهة خيرسون، لكن هناك الكثير مما يتعين القيام به لتأمين الأراضي المستعادة حديثًا.

وأضافت للتلفزيون الوطني الأوكراني أن "العمل مستمر لتوحيد الأراضي وتطهيرها والقيام بعمليات تثبيت الوضع، بينما نواجه العديد من المفاجآت التي خلفها المحتلون (الروس) عندما ندخل التجمعات السكنية".

وقالت هومينيوك: "منذ بداية الهجوم المضاد وحتى اليوم، تم تحرير أكثر من 1170 كيلومترًا مربعًا في اتجاه خيرسون".

ويتحدث المسؤولون الأوكرانيون منذ وقت طويل عن أولوية استعادة خيرسون، وهي منطقة زراعية منبسطة سيطرت عليها موسكو بالكامل تقريبًا في الأيام الأولى من غزوها.

ومن شأن أي خسائر كبيرة في خيرسون أن تهدد خطوط الإمداد الروسية لشبه جزيرة القرم ذات الأهمية الاستراتيجية باتجاه الجنوب، والتي تطمح كييف لاستعادتها منذ احتلال روسيا لها عام 2014.