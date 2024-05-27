كوريا الشمالية تعتزم إطلاق قمر صناعي جديد في المدار

قال خفر السواحل الياباني، الاثنين، إن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بعزمها إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا نحو البحر الأصفر وجزيرة لوزون في الفترة من 27 مايو/ أيار إلى الرابع من يونيو/ حزيران.

ويعتقد خفر سواحل اليابان أن نافذة الإطلاق التي تستمر ثمانية أيام قد فتحت للتو، مع إشعار من كوريا الشمالية يحدد ثلاث مناطق خطر بحري قرب شبه الجزيرة الكورية وجزيرة لوزون الفيليبينية حيث يمكن أن يسقط حطام من الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي الجمعة إنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري، وذلك قبل أول اجتماع ثلاثي منذ خمس سنوات بين سيول وبكين وطوكيو في كوريا الجنوبية الاثنين.

ورُصِدت أدلة على استعدادات لإطلاق قمر اصطناعي في مقاطعة ثونغتشانغ-ري في كوريا الشمالية، حيث يوجد موقع سوهاي للإطلاق.

وانطلاقا من هذا الموقع، أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة أقمار اصطناعية، آخِرها فقط وُضع في المدار بشكل صحيح في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبحسب بيونغ يانغ، فإن هذا القمر الاصطناعي يوفر خصوصا صورا لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أشارت بيونغ يانغ إلى رغبتها في إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أجروا محادثات هاتفية ردا على الإخطار وعبروا عن وجهة نظر مفادها أن إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سيكون انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني أن المسؤولين اتفقوا على مطالبة كوريا الشمالية بإلغاء عملية الإطلاق المقررة.

وقالت حكومة كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ يجب أن تلغي عملية الإطلاق، مشيرة إلى أن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

وذكر جيشها بشكل منفصل أن "ما يسمى بإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري" سيكون عملا استفزازيا.