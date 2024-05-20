الإيرانيون يستعدون لتشييع الرئيس في مراسم تستمر يومين

وفي سياق متصل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن جثماني رئيسي وعبداللهيان سيتم نقلهما إلى العاصمة طهران من تبريز يوم غد على، أن يتم تشييعهما يوم الأربعاء.

وبحسب التلفزيون الإيراني فإن المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي سيؤدي صلاة الجنازة على رئيسي وعبداللهيان في مصلى جامعة طهران.

ووفق التلفزيون فإن مراسم أخرى لتشييع رئيسي ستكون بمدينة مشهد شمال شرقي إيران مسقط رأسه، وسيدفن بعد ذلك في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن الأئمة لدى الطائفة الشيعية في مشهد.

ويعد إبراهيم رئيسي، الرئيس الثامن لإيران، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من فرزقان أمس الاثنين عند عودته من مدينة خدا آفرين باتجاه مدينة تبريز.

وشهدت مدينة تبريز اليوم مسيرة عزاء قرب منزل إمام جمعة المدينة وممثل المرشد علي خامنئي فيها الذي لقي مصرعه بحادثة الطائرة، وهو آية الله السيد محمد علي آل هاشم، إلى جانب حاكم محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.