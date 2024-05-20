لوموند: مجندات فرنسيات يتعرضن للاعتداء الجنسي ثم للعقوبة

تتحدث المجندات في الجيش الفرنسي، بتزايد، عن الاعتداء الجنسي الذي يتعرضن له؛ ما يكشف عن مشاكل نظامية داخل القوات المسلحة، خاصة أن كثيرات منهن يخضعن للعقوبة بعد ذلك.

ويسلط تحقيق أجرته صحيفة "لوموند" المحلية، الضوء على الكيفية التي تواجه بها هؤلاء النساء عقوبات، بينما يظل المعتدون، سالمين في كثير من الأحيان.

أبلغت العريف روز، وهو اسم مستعار لجندية تبلغ من العمر 24 عامًا، عن تعرضها للاغتصاب على يد رئيسها في أيار/ مايو 2022.

وبعد بلاغها، عوقبت بالسجن لمدة 15 يومًا في زنزانة عسكرية لانتهاكها اللوائح من خلال تناول الكحول ليلة الاعتداء.

وأعربت روز عن إحباطها قائلة: "إنه أمر سخيف، لقد تحولتُ من ضحية إلى مذنبة".

ورغم الكلمات القوية التي أدلى بها وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، الذي أكد أن التحدث علنًا من شأنه أن يحرر الضحايا، فإن الواقع على الأرض يبدو مختلفًا بشكل صارخ، وفقًا للصحيفة.

كما واجهت العريف هيلين، التي تدَّعي أيضًا أنها تعرضت للتخدير والاغتصاب من قبل الجاني نفسه، مصيرًا مشابهًا، موضحة أنها بعد تقديم شكوى في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم احتجازها أيضًا بسبب شرب الكحول ودخول غرفة الرجال، وهو الأمر الذي لا تتذكره.

وروت قائلة: "استيقظت ولم أعرف ما حدث، والآن أنا المخطئة".

وتبدو الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المهاجمين المزعومين متساهلة جدًّا، إذ لم يتلق الجندي المتهم سوى 20 يومًا من الاحتجاز، قضاها في غرفته بسبب عدم وجود مساحة كافية في الزنزانة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع العقوبات الأشد المفروضة على الضحايا.

وأكدت الصحيفة أن هذا التفاوت في العقوبات والتساهل أثار الغضب ودفع العديد من المجندات للانضمام إلى حركة (أنا أيضًا) داخل الجيش.