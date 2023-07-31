بوليفيا.. أكثر من ألفي عنصر للقبض على أحد أكبر مهربي المخدرات في العالم

أكد مسؤول بوليفي الأحد أن سلطات بلاده على وشك اعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، بعد إطلاقها عملية أمنية لمطاردته يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر.

وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو "جرى تنفيذ سلسلة مداهمات في مقاطعة سانتا كروز للقبض على مهرب مخدرات ذي قيمة عالية في منطقتنا والعالم بأسره".

ويُعتبر سيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا، واحد من أخطر المطلوبين بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج البلاد وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.

أضاف ديل كاسيتو "لقد حشدنا أكثر من 2,250 رجل شرطة وأكثر من 144 آلية ونفذنا أكثر من 23 عملية وست مداهمات واعتقلنا 12 شخصا".

وتعتقد السلطات البوليفية أن مارسيت كابريرا، وهو في أوائل الثلاثينات من عمره، متواجد في منطقة سانتا كروز الشاسعة المتاخمة للبرازيل والباراغواي في جنوب شرق بوليفيا. وتعهد ديل كاستيو بأنه سينجح "في الساعات المقبلة في اعتقال سيباستيان إنريكي مارسيت كابريرا".

وتتهمه السلطات بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.

وكشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي في تغريدة بأن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغوياني المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي الذي قُتل في جزيرة بارو الكولومبية في أيار/مايو 2022 خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.