تضارب الأنباء بشأن تضرر أنظمة الدفاع الإيرانية جراء الهجوم الإسرائيلي

تضاربت الأنباء بشأن تضرر أنظمة الدفاع الجوية بالقاعدة الجوية الثامنة في محافظة أصفهان الإيرانية، جراء قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة استهدف المحافظة الجمعة.

وذكر موقع وكالة أنباء "خبر أون لاين" المقرب من معسكر المحافظين المعتدلين، أن "هناك معلومات تشير إلى تضرر لحق بأنظمة الدفاع الجوي في قاعدة عباس بابائي الجوية القاعدة الثامنة في محافظة أصفهان، جراء العدوان الإسرائيلي".

من جانبه، نفى مصدر عسكري إيراني ما ذكرته مواقع إخبارية إيرانية، مؤكدا أن "أنظمة الدفاع الإيرانية لم تتضرر بالعدوان الإسرائيلي".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن المصدر قوله، إن "الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تلف جزء من منظومة الدفاع الجوي أثناء المواجهة مع عدة طيور صغيرة صباح الجمعة عارية عن الصحة تماماً".

وأضاف "بيقظة أجهزة الرادار والدفاع المنتشرة في المنطقة، تم استهداف الطيور الدقيقة المجهولة قبل اقترابها من المناطق الحساسة".

وبعد الهجوم الإسرائيلي، قال عبد الرحيم موسوي، القائد الأعلى للجيش الإيراني، "لقد رأيتم رد فعل إيران من قبل"، نافياً أن يكون الهجوم الاسرائيلي قد "أحدث أضراراً في المنشآت العسكرية والنووية".

وذهبت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى أبعد من ذلك؛ إذ أعلنت أنه "لم يحدث أي غزو أجنبي للبلاد".

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لإعلان منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لم يتم استهداف أي من المنشآت النووية في البلاد.

وقد ذكّرت هذه المنظمة بأنه من حيث المبدأ، لا ينبغي للمنشآت النووية أن تكون هدفًا عسكريًا أبدًا بسبب الحساسيات المرتبطة بالمواد المشعة.