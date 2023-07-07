لوكاشينكو يكشف تفاصيل مثيرة حول تمرد "فاغنر" في روسيا

كشف ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء، يوم الخميس، تفاصيل جديدة حول التمرد الذي نفذته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة ضد السلطات الروسية الشهر الماضي.

وتجنب رئيس روسيا البيضاء، البالغ من العمر 68 عاماً، الخوض فيما إذا كانت أزمة التمرد قد أضعفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه لا يريد التحدث عن الدافع وراء التمرد.

وقال إن "الوضع كان خطيراً للغاية في ذروته لدرجة أن قوات خاصة من روسيا البيضاء كانت على أهبة الاستعداد للتوجه للمساعدة في الدفاع عن موسكوً.

وأضاف لوكاشينكو: "نحن، بوتين ولوكاشينكو، سمحنا بخروج الوضع عن السيطرة. أعتقدنا أن كل الأمور ستمضي في الاتجاه الصحيح بشكل تلقائي لكن هذا لم يحدث".

واستطرد قائلاً إنه أخبر بريغوجن بأنه سيدافع عن موسكو مع بوتين، مضيفاً أن "الرئيس الروسي يعرف بريغوجن منذ 30 عاماً، وإن من أسس (فاغنر) هو جهاز المخابرات العسكرية الروسي (جي.آر.يو)".

وكان بريغوجن قال إن تمرده لم يكن يهدف للإطاحة ببوتين ولكن لتصفية حسابات مع وزير الدفاع سيرغي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف.

وأوضح أن مسألة نقل وحدات فاجنر إلى روسيا البيضاء تتوقف على قرارات الكرملين وفاغنر، مؤكداً أنه تحدث إلى بريجوجن عبر الهاتف أمس الأربعاء. وقال رئيس روسيا البيضاء إن "بوتين يفي بوعده".

وأكد أن بريغوجن يعتزم مواصلة العمل مع "فاغنر" لصالح روسيا، وأشار إلى أن "قوات المجموعة العسكرية الخاصة يمكن أن تكفّر عن خطاياها من خلال القتال في أصعب المناطق على الجبهة الأوكرانية".