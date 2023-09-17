روسيا تقصف مركزا لإصلاح مدرعات الجيش الأوكراني ‎

كشفت وزارة الدفاع الروسية ، الأحد، عن أن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز يتولى عمليات إصلاح مدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.

وكتب أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، على تطبيق تيليغرام الأحد، أن "روسيا استهدفت مبنى منشأة مدنية في خاركييف بأربعة صواريخ من طراز إس300".

وكان عدد سكان خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يزيد على 1.4 مليون نسمة قبل الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022. وتقع أجزاء من المدينة على بعد أقل من 32 كيلومترا من الحدود الروسية.