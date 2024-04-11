أوكرانيا.. قانون التعبئة العسكرية يثير جدلا واسعا
أثار قانون للتعبئة العسكرية أقره البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، جدلا واسعا كونه لم يحدد موعد تسريح الجنود ما أغضب الكثير من العسكريين وعائلاتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو على تليغرام "أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.
وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق، أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا.