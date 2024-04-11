أوكرانيا.. قانون التعبئة العسكرية يثير جدلا واسعا

أثار قانون للتعبئة العسكرية أقره البرلمان الأوكراني اليوم الخميس، جدلا واسعا كونه لم يحدد موعد تسريح الجنود ما أغضب الكثير من العسكريين وعائلاتهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال النائب أوليكسي غونتشارينكو على تليغرام "أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا" في وقت تواجه أوكرانيا نقصا في الجنود المتطوعين بعد مرور أكثر من عامين على بدء الحرب مع روسيا.