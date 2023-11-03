هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن الانتهاكات في غزة

قالت وزارة الخارجية في هندوراس، اليوم الجمعة، إنها استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور؛ بسبب ما وصفته بانتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل استهدفت قافلة من سيارات الإسعاف خرجت من مستشفى الشفاء في مدينة غزة متوجهة إلى جنوب القطاع لإجلاء المصابين إلى مصر.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنهم ينظرون في التقرير.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة: "عندما تحركت هذه السيارات باتجاه الجنوب وإذا بالاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهدافها في أكثر من موقع، الموقع الأول أمام مجمع الشفاء الطبي، عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، وأمام منطقة الأنصار".

وتقع منطقة الأنصار على بعد كيلومتر واحد من المستشفى.

ولم يذكر القدرة عدد القتلى أو الجرحى.