روسيا تعترض طائرتين لحلف "ناتو" فوق بحر البلطيق

أفادت روسيا، اليوم الإثنين، بأنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية "انتهاك الحدود" الروسية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام") : "بعدما عادت الطائرتان العسكريتان الأجنبيتان أدراجهما من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار".

والطائرتان هما طائرة دورية ألمانية من طراز بي-3سي أوريون، وطائرة دورية مضادة للغواصات من طراز "أتلانتيك 2" تابعة للبحرية الفرنسية. وذكر البيان أنهما لم تعبرا الحدود.

وقالت الوزارة: "تم تنفيذ طلعة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية بشأن استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة".

وأضافت أن الطائرة نفذت عمليتها "من دون تداخل في الطرق الجوية أو إجراء تقارب خطير مع طائرة تابعة لدولة أجنبية".

وفي منتصف نيسان/أبريل، أرسلت روسيا طائرة مقاتلة بعد رصد طائرة تابعة للبحرية الألمانية فوق بحر البلطيق.

وفي آذار/مارس، تحطمت طائرة مسيّرة أمريكية بعد اصطدامها بطائرة روسية فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية حينها، إنها أرسلت طائرات بعد رصدها طائرة مسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود، لكنها نفت التسبب في تحطمها، قائلة إن المسيّرة خرجت عن السيطرة.