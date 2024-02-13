واشنطن تصادر طائرة إيرانية تابعة للحرس الثوري

أصدرت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، قراراً نهائياً بمصادرة طائرة الشحن من طراز "بوينغ 747"، التي كانت مملوكة سابقاً لشركة "ماهان إير" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب بيان الوزارة الأمريكية، سلمت حكومة الأرجنتين الوصاية المادية على الطائرة للولايات المتحدة يوم الأحد، عقب أمر الضبط النهائي الذي أصدرته محكمة واشنطن يوم 3 أيار/مايو 2023، ووصلت الطائرة الآن إلى جنوب فلوريدا.

وقال ماثيو أولسن، نائب المدعي العام بإدارة الأمن القومي بوزارة العدل: "تم شراء هذه الطائرة الأمريكية الصنع من قبل شركة طيران إيرانية خاضعة للعقوبات في صفقة تنتهك قوانين مراقبة الصادرات الأمريكية ويستفيد منها بشكل مباشر الحرس الثوري، وهو في حد ذاته منظمة إرهابية".

وأضاف أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان تطبيق القوانين الأمريكية بشكل كامل لمنع الجهات الحكومية المعادية من الحصول على الأدوات (التي تحتاجها) للمشاركة في أنشطة ضارة تهدد أمننا القومي".