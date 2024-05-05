إعلام إسرائيلي يفضح نتنياهو.. يتخفى بـ"شخصية وهمية" لإعلان موقفه من الهدنة

فوجئ الإسرائيليون، بكشف صحفيين ووسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجأ لتسريب مواقف سياسية حول مفاوضات وقف الحرب في غزة وتبادل الرهائن مع حماس، تحت ستار "شخصية وهمية".

ونقلت أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات منسوبة لـ"مسؤول سياسي كبير" يؤكد فيها أن إسرائيل في حال موافقتها على اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى، فإن ذلك لن يكون ملزماً لها بإنهاء الحرب بشكل كامل.

كما أكد "المسؤول السياسي" أن إسرائيل لم تفوض وسطاء التهدئة بإعطاء أي تعهد بإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سينفذ عمليته العسكرية في مدينة رفح حتى لو تم التوصل لاتفاق بشأن الرهائن لدى حماس، حيث تجري الأخيرة مفاوضات في القاهرة بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية.

وجاء هذا التسريب على خلفية ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تعهد واشنطن لحماس بأن يكون تنازلها عن بعض مطالبها من أجل التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، سيكون بداية لوقف إطلاق نار شامل ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وفي خطوة غير معتادة، قال مراسل القناة الـ"12 الإسرائيلية" يارون أبراهام، إن "المسؤول السياسي الذي نشر إعلانات بشأن المفاوضات مع حماس هو رئيس الوزراء نتنياهو"، مضيفاً "أرفض المشاركة في لعبة مكتب رئيس الوزراء هذه. المسؤول السياسي هو نتنياهو".