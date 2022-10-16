إطلاق سراح رئيس بلدية ومسؤولين بعد اختطافهم شمال المكسيك

قال حاكم ولاية كواويلا الحدودية السبت إن رئيس بلدية بلدة صغيرة في شمال المكسيك ومجموعة من المسؤولين المحليين الذين اختطفهم مسلحون أُطلق سراحهم.

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولون في كواويلا إن ماريو سيديو إنفانتي رئيس بلدية جيريرو تم اختطافه مع ثمانية أشخاص آخرين مساء الجمعة بعد أن طاردتهم شاحنتان تحملان مسلحين في مدينة نويفو لاريدو.

وقال ميجل أنخيل ريكيلمي حاكم كواويلا في منشور على فيسبوك إن المدعي العام أبلغه بإطلاق سراح سيديو وبقية المفقودين بعد انضمام القوات المسلحة للبحث عنهم.

وأضاف ريكيلمي أنه يتوقع الحصول على مزيد من التفاصيل قريبا.

وتقع مدينة نويفو لاريدو الحدودية في ولاية تاماوليباس القريبة، وتعاني منذ فترة طويلة من تصاعد عنف العصابات.