غرق 8 مهاجرين قبالة السواحل التركية

لقي 8 مهاجرين مصرعهم إثر انقلاب قاربهم المطاطي في بحر إيجه قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الجمعة.

وأوضحت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان، أنه "تمّ العثور على جثث 8 أشخاص"، مشيرة إلى أن 4 آخرين على الأقل نجوا من غرق القارب.

وأشارت إلى أن "القارب الذي يقلّ مهاجرين غير نظاميين انقلب قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا" في المياه التركية على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من جزيرة ليمنوس اليونانية.

وأُرسل خفر السواحل إلى المكان لمحاولة إنقاذ مهاجرين آخرين، حسبما ذكر البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس".