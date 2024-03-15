غرق 8 مهاجرين قبالة السواحل التركية
لقي 8 مهاجرين مصرعهم إثر انقلاب قاربهم المطاطي في بحر إيجه قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الجمعة.
وأوضحت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان، أنه "تمّ العثور على جثث 8 أشخاص"، مشيرة إلى أن 4 آخرين على الأقل نجوا من غرق القارب.
وأشارت إلى أن "القارب الذي يقلّ مهاجرين غير نظاميين انقلب قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا" في المياه التركية على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من جزيرة ليمنوس اليونانية.
وأُرسل خفر السواحل إلى المكان لمحاولة إنقاذ مهاجرين آخرين، حسبما ذكر البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس".
وفي منتصف شهر تشرين الثاني/نوفبمر الماضي، توفي 5 أشخاص على الأقلّ بعد غرق قاربهم قبالة محافظة إزمير، التي تقع قبالة جزيرتَي خيوس وساموس اليونانيتين.
بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أكثر من 3 آلاف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، في العام 2023، وهي أعلى حصيلة، منذ العام 2017. منذ كانون الثاني/يناير، توفي أو اختفى 360 مهاجرًا بحسب المصدر نفسه.
وكان المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين قد حذّر في تقرير نُشر، في بداية شهر آذار/مارس الجاري، من زيادة عدد المهاجرين الوافدين من تركيا إلى الجزر اليونانية.