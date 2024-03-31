خطأ بروتوكولي.. خارجية إيران تعرض علم السودان على أنه لفلسطين (صور)

أظهرت صورٌ نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء اليوم السبت، "خطأً بروتوكوليًا" وقعت فيه وزارة الخارجية الإيرانية خلال لقاء جمع الوزير حسين أمير عبد اللهيان مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة في العاصمة طهران.

وقال موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، إن "وزارة الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي وقعت في خطأ غريب حيث وضعت علم جمهورية السودان على أنه علم فلسطين أمام زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي خلال لقاء في وزارة الخارجية مع حسين أمير عبد اللهيان".