بسبب "لون قميصه".. انتقادات تطال الرئيس الإيراني الأسبق نجاد (صورة)

شنّ ناشطون إيرانيون حملة انتقادات ضد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بسبب "قميص" ارتداه في مجلس عزاء بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وظهر نجاد، الرئيس الأسبق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، خلال مشاركته في مجلس عزاء أقامه مجلس خبراء القيادة في طهران، مرتديًا قميصًا أبيض اللون، وهو ما أثار انتباه وسائل الإعلام المحلية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر هذا الاحتفال كبار المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ومستشار المرشد الأعلى سعيد جليلي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الخبراء وقيادات سياسية.

وجرى تداول صورة نجاد في مجلس العزاء عبر وسائل إعلام رسمية إيرانية بالإضافة إلى موقع "دولت بهار" الذي يغطي أنشطة نجاد.