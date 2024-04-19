دبلوماسي: الدول الغربية سعت لتوجيه رسائل تهدئة لإيران عبر تركيا

وبعد هجوم إيران على إسرائيل في مطلع الأسبوع، أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أنها أجرت اتصالات مع إيران والولايات المتحدة، وأن أنقرة دعت إلى ضبط النفس، وحذرت من حرب إقليمية إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر.

وردًّا على سؤال عن الرسائل التي نقلتها أنقرة إلى طهران، قال الدبلوماسي الغربي "سعينا في الأيام القليلة الماضية إلى إرسال رسائل إلى إيران عبر تركيا، وأكدنا بالتحديد على رسالة خفض التصعيد".

وسافر جون باس، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنقرة في وقت سابق من الأسبوع والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقال مسؤول أمريكي: "ناقشا الأهمية الشديدة لمنع المزيد من التصعيد أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة".