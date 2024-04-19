دبلوماسي: الدول الغربية سعت لتوجيه رسائل تهدئة لإيران عبر تركيا
قال دبلوماسي غربي اليوم الجمعة، إن الدول الغربية سعت إلى توجيه رسائل إلى إيران عبر تركيا في الأيام القليلة الماضية تؤكد فيها دعواتها إلى التهدئة، وفقا لوكالة "رويترز".
وأُرسلت الرسائل قبل تقارير أفادت أن إسرائيل شنت هجوما على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، والذي أشارت بعدها طهران إلى إنها لا تعتزم الرد.
وبعد هجوم إيران على إسرائيل في مطلع الأسبوع، أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أنها أجرت اتصالات مع إيران والولايات المتحدة، وأن أنقرة دعت إلى ضبط النفس، وحذرت من حرب إقليمية إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر.
وردًّا على سؤال عن الرسائل التي نقلتها أنقرة إلى طهران، قال الدبلوماسي الغربي "سعينا في الأيام القليلة الماضية إلى إرسال رسائل إلى إيران عبر تركيا، وأكدنا بالتحديد على رسالة خفض التصعيد".
وسافر جون باس، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنقرة في وقت سابق من الأسبوع والتقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وقال مسؤول أمريكي: "ناقشا الأهمية الشديدة لمنع المزيد من التصعيد أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة".