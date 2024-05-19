تعرض مروحية على متنها الرئيس الإيراني لحادث (صور)
أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الأحد، عن خلل أصاب مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان من طهران إلى مدينة تبريز مركز، محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.
وكان رئيسي غادر طهران إلى تبريز للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لافتتاح سد مائي مشترك على الحدود بين البلدين.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها "تعرضت مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وممثل خامنئي في تبريز آية الله محمد علي آل هاشم لحادث نتيجة خلل أصابها".
وأضافت "إلا أن بعض مرافقي إبراهيم رئيسي في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز الدعم، وبالتالي زاد الأمل في انتهاء هذا الحادث دون وقوع إصابات".
وأشارت إلى أنه "تواجد في هذه القافلة 3 مروحيات، وصلت مروحيتان كان على متنهما بعض الوزراء والمسؤولين إلى وجهتهم بسلام".
فيما أكد نائب حاكم محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران، جبار علي ذاكري، سقوط المروحية.
وقال ذاكري لموقع صحيفة "شرق": "تأكد لنا سقوط المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية، ولم أصل بعد إلى مكان الحادث ولا أعرف تفاصيل الحادثة".
وأضاف "من أصل 3 مروحيات، سقطت مروحية واحدة بالقرب من مدينة ورزقان"، منوهاً " "كانت هناك 3 مروحيات، 2 منها هبطت بسلام وسقطت إحداها".
وأكد أنه لا يزال في طريقه إلى مكان الحادث، وقال: "بما أنني لم أصل إلى مكان الحادث بعد، فلا أعرف عدد وتفاصيل المصابين المحتملين والسبب الدقيق وأبعاده". الحادث."فيما
وقال التلفزيون الإيراني إنه كان من بين ركاب هذه المروحية آية الله إبراهيم رئيسي وآية الله محمد علي آل هاشم إمام جمعة تبريز ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وعدد من المرافقين الآخرين.
وتضاربت الأنباء في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن الحادثة، فيما قالت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني "صدا وسيما"، إنّ "فرق الإنقاذ لا تزال تحاول الوصول إلى موقع الحادث".
بدورها، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري إنه "قبل دقائق قليلة، هبطت المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية لأذربيجان الشرقية، والآن موكب الرئيس في طريقه إلى تبريز باستخدام السيارات".
وأضافت الوكالة في تقرير لها "قبل دقائق قليلة، انتشرت في الفضاء الإلكتروني إشاعة عن وقوع حادث لإحدى المروحيات الثلاث التابعة لموكب الرئيس".