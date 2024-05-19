تعرض مروحية على متنها الرئيس الإيراني لحادث (صور)

وكان رئيسي غادر طهران إلى تبريز للقاء نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لافتتاح سد مائي مشترك على الحدود بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها "تعرضت مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وممثل خامنئي في تبريز آية الله محمد علي آل هاشم لحادث نتيجة خلل أصابها".

وأضافت "إلا أن بعض مرافقي إبراهيم رئيسي في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بمركز الدعم، وبالتالي زاد الأمل في انتهاء هذا الحادث دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أنه "تواجد في هذه القافلة 3 مروحيات، وصلت مروحيتان كان على متنهما بعض الوزراء والمسؤولين إلى وجهتهم بسلام".