موسكو تسمح بإرسال سجناء سابقين أدينوا بـ"جرائم خطيرة" للقتال في أوكرانيا

صادق النواب الروس، اليوم الخميس، على تعديل قانوني يسمح باستدعاء سجناء سابقين أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، لإرسالهم للقتال في أوكرانيا.

ويتعلق الأمر بأشخاص أُطلقوا من السجن منذ أقل من 8 أعوام (أدينوا بـ"جرائم خطيرة")، أو أُطلقوا منذ أقل من 10 أعوام (أدينوا بـ"جرائم بالغة الخطورة").

وكان قانون التعبئة الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، في أيلول/سبتمبر، يمنع استدعاء هذا النوع من الموقوفين السابقين.

ولكن حاليًا، ووفق التعديلات التي صوت عليها أعضاء الدوما (مجلس النواب) في البرلمان الروسي، اليوم، بات منع الاستدعاء يقتصر فقط على من أدينوا بالميل الجنسي إلى الأطفال، وارتكاب عمليات خطف وهجمات، وتهريب مواد مشعة، والتجسس، أو الخيانة العظمى.

كما صوت النواب، اليوم الخميس، على قانون ينظم وضع المتطوعين الذين يفترض أن "يساعدوا القوات المسلحة" خلال النزاعات المسلحة أو عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد وخارج الحدود.

وذكر القانون أنهم سيتمتعون "بوضع العسكريين المتعاقدين نفسه".

وقال رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في بيان: "هذا عادل: هم يدافعون عن بلدنا".

وأعلنت التعبئة في روسيا بعد سلسلة انتكاسات منيت بها قوات موسكو في أوكرانيا، وسمحت بتجنيد أكثر من 230 ألف شخص، وفق تعداد السلطات.

وأدت التعبئة أيضًا إلى اندلاع احتجاجات في بعض المناطق، ودفعت عشرات آلاف الروس إلى مغادرة البلاد على عجل لتجنب التجنيد.

وأبلغ عن حالات استدعاء عدة من طريق الخطأ لرجال منهم طلبة وكبار في السن أو مرضى، واعترف فلاديمير بوتين نفسه بحصول "أخطاء".