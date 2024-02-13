اختراق موقع البرلمان الإيراني ومنظومته الإلكترونية

أعلنت دائرة العلاقات العامة في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن اختراق الموقع والمنظومة الإلكترونية للبرلمان، مشيرة إلى أن "موقع البرلمان ووكالة الأنباء التابعة له تعرضتا للاختراق ولم تعودا متاحتين، منذ صباح اليوم؛ بسبب الهجمات السيبرانية".

وقالت الدائرة في بيان، إنه "يتم دراسة أبعاد هذه المشكلة من قبل فرق فنية متخصصة وسيتم إرسال الإخطارات اللازمة قريبًا".

ووفق البيان، "يُظهر الفحص الأولي لهذه الصور أن بعض هذه الوثائق تم التلاعب بها ولا يمكن التحقق منها، وبهذه الطريقة، ربما تلاعب المتسللون بالمستندات الحقيقية من خلال الوصول المحدود إلى بعض المستندات".

وتابع: "على سبيل المثال، في الملف الذي نشر كرواتب النواب في يونيو 2023، هناك عمود اسمه المجموع النهائي يحتوي على أرقام غير واقعية وغير موجودة في وثائق الدفع الخاصة بالبرلمان".

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية أن مجموعة الهاكرز التابعة لمنظمة مجاهدي خلق اخترقت أكثر من 600 خادم للبرلمان، بما في ذلك الخادم الرئيسي للبرلمان، وخوادم لجان البرلمان، والخادم الرئيسي لقاعة البرلمان، والخادم الرئيسي لشريط البرلمان، وخادم مكاتب النواب، والإدارة الدولية العامة، ومركز الأبحاث.

قرب الانتخابات

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الثلاثاء، باختراق وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، وذلك مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية، مطلع مارس/آذار المقبل.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أن "وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) تعرضت للقرصنة الإلكترونية"، مشيرة إلى أن "موقع الوكالة خرج عن الخدمة على شبكة الإنترنت".

ووكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي (ICANA) افتتحت في عام 2009، لتغطية مجموعة متنوعة من المواضيع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والدولية، إلى جانب مجالات أخرى.

ويقع مقر الوكالة داخل مبنى البرلمان في العاصمة طهران، كما أن لدى الوكالة مكاتب إعلامية في عدد من المحافظات الإيرانية.