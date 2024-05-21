مصدر بالرئاسة لـ "إرم نيوز": كل الاحتمالات واردة في تحطم مروحية رئيسي

أكد مصدر في الرئاسة الإيرانية، الاثنين، أن كل الاحتمالات والفرضيات واردة فيما يتعلق بحادثة سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي شمال غرب البلاد، الأحد.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز": "في هذه القضية توجد فرضيات واحتمالات عدة، وهناك لجان فنية وتقنية مختصة تدرس ذلك".

وأضاف: "أنا كوني لستُ مختصاً في التحقيق، فلا يمكنني تأكيد وجود عملية استهداف للطائرة من الداخل الإيراني أو حتى من الخارج".

وأوضح أن "البروتوكول ينص على أن تسبق الطائرتان طائرة الرئيس الإيراني تمهيداً لاستقباله في مطار تبريز، لكن حتى الآن اللجان بدأت التحقيقات ونحن ننتظر النتائج".