حل الجمعية الوطنية وتعليق مجلس الشيوخ.. فرنسا تواجه عطلا تشريعيا

يفتح قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان، تساؤلات عن مصير السلطة التشريعية التي باتت معطلة تماما إلى حين إجراء الانتخابات السابقة لأوانها.

وبعد يومين من قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية يدخل العمل التشريعي في فرنسا في حالة عطالة إلى حين انتخاب برلمان جديد في انتخابات 30 يونيو الجاري المبكرة.

وإلى جانب حل الجمعية الوطنية تم تعليق عمل "مجلس الشيوخ"، الغرفة الثانية للبرلمان، بشكل آلي، وخلافا للجمعية الوطنية لا يحق للرئيس حل مجلس الشيوخ، ما يعني احتفاظه بولايته.

وتسمح المادة 12 من الدستور لرئيس الجمهورية بحل الجمعية الوطنية، ولا يمكن حل مجلس الشيوخ. وأكد المجلس في بيان له أمس أن أعضاءه "يحتفظون بولايتهم ويضمنون استمرار التمثيل الوطني خلال فترة الحملة الانتخابية والانتخابات التشريعية" ولكن يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلسات في أي وقت، وخاصة للاستماع إلى الحكومة.

وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني: "يقضي العُرف الجمهوري بتوقف مجلس الشيوخ عن الانعقاد، منذ الحل حتى تنصيب الجمعية الوطنية الجديدة".