بريطانيا وأستراليا توقعان اتفاقية عسكرية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني

وقّعت أستراليا والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني، تتضمن اتفاقاً بشأن وضع القوات، بما يسهل على قواتهما الدفاعية العمل معا في البلدين، وفق "رويترز".

وتتيح الاتفاقية، للحليفتين منذ أمد طويل، تبادل استضافة القوات والمعلومات العسكرية، وفق "فرانس برس".

وأفاد إعلان صادر عن وزارة الدفاع الأسترالية أن الاتفاق يسهل على قوات البلدين "العمل معاً في بلدَي أحدهما الآخر".

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس في بيان، إن "الاتفاقية تضفي طابعاً رسمياً على الممارسة الراسخة للتشاور بشأن القضايا التي تتعلق بسيادة البلدين وأمنهما الإقليمي".