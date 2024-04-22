اعتقال 3 ألمان يشتبه بتجسسهم لصالح الصين

قالت النيابة العامة الألمانية، في بيان، إن المحققين اعتقلوا 3 مواطنين ألمان في غرب البلاد، اليوم الاثنين، للاشتباه في تجسسهم لصالح الصين.

وأضافت أن الثلاثة، الذين عُرِّف عنهم على أنهم هيرفيغ إف، وإينا إف، وتوماس آر، "تدور شبهات كبيرة في أنهم عملوا لصالح جهاز استخباراتي صيني" في وقت ما قبل حزيران/يونيو 2022.

وأشارت النيابة العامة الى أن الثلاثة الذين يشتبه بعملهم لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، تمّ توقيفهم في مدينتيْ "دوسلدورف" و"باد هومبورغ" غرب البلاد. كما قامت قوات الأمن الألمانية بدهم أماكن إقامتهم وعملهم.

وأوضحت أن "توماس آر. كان عميلاً لأحد أفراد وزارة أمن الدولة موجود في الصين"، مشيرة إلى أنه قام "بجمع معلومات في ألمانيا لتقنيات مبتكرة يمكن استخدامها لغايات عسكرية".

وأشارت الى أنه تعاون لهذه الغاية مع الثنائي هيرفيغ إف. وإينا إف. اللذين يملكان شركة في "دوسلدورف" تؤدي دوراً وسيطاً في التعاون مع أشخاص في مجال العلوم والبحوث.