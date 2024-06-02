تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش، السبت، أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال بوريتش، في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وفقًَا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".