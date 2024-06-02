تشيلي تنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش، السبت، أن بلاده ستنضم إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش، في خطاب ألقاه أمام كونغرس بلاده: "قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وفقًَا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأقامت جنوب أفريقيا نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.