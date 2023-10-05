شبكة مستشفيات أمريكية تتعرض لهجوم سيبراني واسع

أعلنت شبكة مستشفيات أمريكية تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى إغلاق بعض الخدمات في مؤسساتها المنتشرة في 4 ولايات أمريكية على الأقل، بما يشمل خدمات الطوارئ.

وقالت ناطقة باسم "بروسبكت ميديكال هولدينغز" لوكالة "فرانس برس" إن الشبكة التي تدير 16 مستشفى في كاليفورنيا وكونيكتيكت وبنسلفانيا ورود ايلاند تعرضت "لحادث مرتبط بأمن البيانات".

وأضافت: "عندما علمنا بذلك، فصلنا أنظمتنا لحمايتها وفتحنا تحقيقًا بمساعدة خارجية من متخصصي الأمن السيبراني"، لافتة إلى أن الشبكة تبذل قصارى جهدها "للعودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

وقالت مستشفى ووتربري التابعة للمجموعة في ولاية كونيتيكت، إنها تحولت إلى استخدام الأوراق والأقلام لتدوين المعلومات الخاصة بمرضاها. كما تم إغلاق خدمة للطوارئ تابعة للمجموعة في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي، مع إلغاء عمليات جراحية مجدولة سابقًا.

وقالت ناطقة باسم مستشفى تابعة للشبكة في ولاية بنسلفانيا لصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" إن الهجوم كان عبارة عن "برمجية ابتزاز" ("رانسوم وير")، وهو نوع من البرامج الضارة التي تقوم بتشفير البيانات وابتزاز أصحابها للحصول على فدية مقابل إعادة إتاحتها.

وأصبحت هجمات المعلوماتية ظاهرة متكررة أخيرًا ضد المستشفيات.