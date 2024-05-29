رئيس الإمارات يصل بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني
وصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة بكين، اليوم الأربعاء، في زيارة لجمهورية الصين الشعبية تستمر يومين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن قادة الإمارات ومصر وتونس والبحرين سيزورون الصين هذا الأسبوع، في زيارات دولة، بدءًا من 28 مايو/أيار حتى الأول من يونيو/حزيران.
وقال بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، سيحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.