جندي إيراني يقتل 5 من رفاقه ويلوذ بالفرار

أطلق جندي إيراني النار على عدد من زملائه داخل معسكر في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران.

وقال قائد قوات الجيش الإيراني في كرمان، أمير غلاميان لوكالة "نور نيوز" الإيرانية، إنه "في الساعة 16.35 من مساء الأحد، دخل أحد جنودنا الذي كان يحرس موقعا عسكريا، إلى مصحة للجنود وأطلق النار على رفاقه بدافع لا يزال مجهولاً".

وأضاف غلاميان أنه "نتيجة لإطلاق النار، فقد خمسة من رفاق الجندي حياتهم"، مبيناً أن "الجندي لاذ بالفرار من الثكنة، وما زالت الجهود جارية لإلقاء القبض عليه".

وكان جندي أقدم في 21 مارس/آذار 2022، على قتل أربعة من زملائه داخل معسكر في مدينة ديلم التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران.

يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إلزامية، إذ يجب على جميع الرجال الإيرانيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، باستثناء حالات خاصة، الخدمة في الجيش لمدة 24 شهرًا، حسب ما يقره الدستور الإيراني.

وكان عدد من النواب الإيرانيين دعوا إلى إلغاء الخدمة العسكرية، بينما كان البرلمان في عهد رئيسه السابق علي لاريجاني طرح مشروع تقليص الخدمة العسكرية أو إلغائها.

وبحسب تقارير إيرانية، بلغ عدد المتهربين من الخدمة العسكرية في 2019 نحو مليوني شخص، فيما زاد هذا العدد في 2020 ليصل إلى مليونين و900 ألف شخص.