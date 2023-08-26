إمهال سفراء أمريكا ونيجيريا وألمانيا وفرنسا 48 ساعة لمغادرة النيجر

أمهل المجلس العسكري في النيجر، الجمعة، سفراء كل من أمريكا وألمانيا وفرنسا ونيجيريا، في النيجر، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

سفيرة أمريكا

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفيرة الأمريكية الجديدة إلى النيجر كاثلين فيتزجيبونس وصلت إلى العاصمة نيامي في وقت سابق هذا الشهر لتولي منصبها.

سفير ألمانيا

أكدت وزارة الخارجية في النيجر، في بيان، أنه نظرا إلى "رفض سفير ألمانيا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرّفات أخرى من الحكومة الألمانيّة تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد (السفير) أوليفييه شناكنبيرغ "والطلب منه مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة".

سفير فرنسا

أكدت وزارة الخارجية في النيجر، في بيان، أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

سفير نيجيريا

أكدت وزارة الخارجية في النيجر، في بيان، أنه نظرا إلى "رفض سفير نيجيريا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرّفات أخرى من الحكومة النيجيريّة تتعارض مع مصالح النيجر"، قرّرت السلطات "سحب موافقتها على اعتماد (السفير) محمّد عثمان والطلب منه مغادرة الأراضي النيجريّة خلال مهلة 48 ساعة".