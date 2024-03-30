لوموند: التجنيد غير القانوني في أوديسا يُجهد المجتمع الأوكراني

يسهم التجنيد غير القانوني في مدينة أوديسا الأوكرانية بتوترات متزايدة، إذ تكافح البلاد لتجنيد أعضاء جدد لقواتها الدفاعية بعد عامين من الصراع بين موسكو وكييف، متخذة تدابير لا تحظى بالشعبية.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن مشروع قانون يهدف إلى تعزيز أعداد الجيش ما زال محظورا في البرلمان، في حين تُتهم مراكز التجنيد باستخدام ممارسات وحشية لتعبئة الرجال، في انتهاك للقانون أحيانًا.

وكشفت الصحيفة أن أوليغ، وهو نادل يعاني من مرض خطير، أوقفه جنود يرتدون الزي الرسمي وهو في طريقه إلى العمل، ورغم وثائقه الصحية، فقد تم نقله قسراً إلى مركز التجنيد، فقد اعتبره الأطباء العسكريون مناسباً للتعبئة، ما يوضح الممارسات المثيرة للجدل في مراكز التجنيد.