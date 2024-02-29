"بارزاني"يزور واشنطن وسط جدل متصاعد حول الوجود الأمريكي بالعراق

ربط محللون عراقيون بين زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الأخيرة إلى الولايات المتحدة وملف إخراج القوات الأمريكية من العراق، معتبرين أن "أربيل أقرب لواشنطن من بغداد".

وقد أثارت زيارة بارزاني إلى واشنطن ولقاء مسؤولين رفيعين هناك، تساؤلات كثيرة عن سبب إجرائه الزيارة قبل زيارة مقررة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

ووسط اهتمام ملحوظ من الإعلام الأمريكي بالزيارة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب لقائه بارزاني، عن مواصلة بلاده دعم إقليم كردستان.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم إقليم كردستان باعتباره "حجر الزاوية في علاقتنا مع العراق... إقليم كردستان منطقة نموذجية في الشرق الأوسط، لذلك تقدّر واشنطن شراكتها مع الإقليم".

وقبل أسبوع، تلقى السوداني للمرة الثانية دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، دون تحديد موعد رسمي لها.

وكان السوداني قد تلقى دعوة مماثلة في شهر سبتمبر/ أيلول من السنة الماضية، بعد مرور عام على تشكيل حكومته.

ويقول السياسي العراقي ناجح الميزان، لـ"إرم نيوز"، إن "موقف الولايات المتحدة الأمريكية من دعم إقليم كردستان واضح، وهو ليس بجديد، فهي تعتبر دعمه قوة لها في العراق، وهو أقرب إليها من بغداد، بسبب سيطرة الإطار التنسيقي والفصائل على القرارات السياسية وحتى الأمنية في الحكومة الاتحادية".