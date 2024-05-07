صفعة وملابس نوم.. ممثلة أفلام إباحية تدلي بشهادتها في محاكمة ترامب

ويواجه ترامب (77 عاما)، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية هذا العام، اتهامات بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع 130 ألف دولار لدانيالز؛ لشراء صمتها خلال انتخابات عام 2016.

ودفع ترامب ببراءته ونفى ممارسة الجنس مع دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد.

وقالت دانيالز إنها التقت ترامب في بطولة للغولف في بحيرة تاهو، مضيفة أن الحارس الشخصي لترامب اقترب منها في وقت لاحق من اليوم، وقال لها إن ترامب يود أن تتناول معه العشاء.

وذكرت أنها رفضت في البداية، قبل أن تغيّر رأيها بعد إقناعها بأن العشاء يمكن أن ينتهي نهاية رائعة.

وقالت إنها عندما وصلت إلى جناحه الفندقي استقبلها ترامب مرتديا ملابس نوم من الساتان، وأضافت أنها طلبت منه تغيير ملابسه، وأنه استجاب لها بأدب.

وشهدت دانيالز بأنها "غابت عن الوعي" بعد أن منعها ترامب من مغادرة الغرفة، رغم أنها لم تتعاط أي مخدرات أو كحوليات. وأضافت أنها استيقظت على السرير وكانت بدون ملابس.

وتابعت وهي تصف ممارسة الجنس مع ترامب "كنت أحدق في السقف ولم أعرف كيف وصلت إلى هناك، كنت أحاول التفكير في أي شيء آخر غير ما كان يحدث".

وقالت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إنها لم تطلب من ترامب التوقف. وأضافت "لم أقل أي شيء على الإطلاق" وذكرت أنها غادرت غرفة الفندق بسرعة بعد ذلك.

ووقع اللقاء المزعوم في أثناء زواج ترامب من زوجته الحالية ميلانيا، وينفي ترامب أي لقاء جنسي مع دانيالز.

وكان القاضي خوان ميرشان قد قضى في وقت سابق بالسماح لدانيالز بإخبار المحلفين بممارسة الجنس مع ترامب، رغم اعتراضات الفريق القانوني لترامب.

ويدفع ترامب ببراءته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية.