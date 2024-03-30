من هم أبرز مترشحي الانتخابات المحلية التركية؟

يقف مراد كوروم وأكرم إمام أوغلو في طليعة المترشحين للانتخابات المحلية التركية المرتقبة، غدا الأحد، ممثلين عن الحزب الحاكم وأبرز أحزاب المعارضة في اسطنبول، كبرى المدن التركية.

ويتوجه 61 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات ورؤساء البلدات والمخاتير، في انتخابات يتنازع فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المواقع وساحات النفوذ لا سيما في المدن الكبرى وأساسا اسطنبول والعاصمة أنقرة.

تنافس حاد

ومراد كوروم (47 عاما) هو مرشح حزب العدالة والتنمية، كان وزيراً للبيئة والتطوير العمراني من يوليو 2018 حتى يونيو الماضي، وترك منصبه بعد الانتخابات العامة في عام 2023، ثم تم انتخابه عضواً في البرلمان عن اسطنبول.

وُلد كوروم في أنقرة، وعمل في وكالة "توكي" الحكومية للإسكان الاجتماعي من عام 2005 إلى عام 2009، ثم شغل منصب المدير العام لشركة "إملاك كونوت"، وهي صندوق استثمار عقاري تديره الحكومة.

وعقب زلزال فبراير/شباط 2023، والذي دك العديد من المحافظات التركية، أقام كوروم في المنطقة المنكوبة ما يقارب شهرين، وأشرف على إنشاء 180 ألف مسكن مؤقت لإيواء المنكوبين.