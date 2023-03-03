مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وصل إلى مطار مهر آباد في العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية، أن "المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي كان في استقبال رافائيل غروسي في مطار مهر آباد وسط طهران".

وتأتي زيارة غروسي إلى طهران والتي تستمر حتى يوم غد السبت ويلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم محمد إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وإبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والوكالة.

وقال موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له إن غروسي سيناقش في طهران الأنشطة النووية الإيرانية بعد تقارير عن تصاعد عمليات تخصيب اليورانيوم لنسبة 84%.