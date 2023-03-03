مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وصل إلى مطار مهر آباد في العاصمة طهران.
وقالت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية، أن "المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي كان في استقبال رافائيل غروسي في مطار مهر آباد وسط طهران".
وتأتي زيارة غروسي إلى طهران والتي تستمر حتى يوم غد السبت ويلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم محمد إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وإبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، في ظل تصاعد التوتر بين طهران والوكالة.
وقال موقع "المونيتور" الأمريكي في تقرير له إن غروسي سيناقش في طهران الأنشطة النووية الإيرانية بعد تقارير عن تصاعد عمليات تخصيب اليورانيوم لنسبة 84%.
ويأتي هذا الاجتماع فيما وصلت المفاوضات النووية مع الغرب إلى طريق مسدود ووسط تحذيرات من أن تخصيب اليورانيوم الإيراني يقترب من حدود خطيرة.
وفي زيارته الرابعة لطهران منذ توليه المنصب في أواخر عام 2019، وعلى الرغم من فترة من التعاون المستقر نسبيًا بين الجانبين في أعقاب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، فقد توترت العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متزايد خلال العامين الماضيين.
وتتهم الوكالة طهران بمماطلة التحقيقات في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، خاصة بعد أن حدد المفتشون العام الماضي أنشطة في موقعين غير معلنين.
وفقًا للاتفاقية النووية، خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، كانت إيران ملزمة بالامتثال لحد التخصيب بنسبة 3.67٪ مقابل رفع العقوبات.
ومع ذلك، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2018، ارتفع هذا الرقم بشكل كبير إلى 60٪، في تبرير هذه الانتهاكات، وأشارت إيران إلى فشل الدول الأوروبية الثلاث الموقعة في تحقيق الفوائد الاقتصادية الموعودة لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ويوم الثلاثاء الماضي، كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرته وكالة "أسوشيتيد برس" أن إيران رفعت تخصيبها إلى مستوى آخر بنسبة 83.7%، أي أقل بقليل من مستوى النقاء المطلوب لصنع قنبلة نووية.