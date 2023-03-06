رئيس بنين: الاستعانة بـ"فاغنر" غير مستهجنة والصين تلهم الكثيرين
قال رئيس بنين باتريس تالون، إن استعانة بعض الدول الإفريقية بمجموعات عسكرية خاصة مثل "فاغنر" الروسية غير مستهجنة ما دامت لغايات أمنية.
وأضاف في مقابلة الأحد مع تلفزيون "إل سي آي" الفرنسي إن "فكرة الاستعانة بمقدم خدمة عسكرية خاص ليست جديدة. لقد رأيناها في أفغانستان" مع الأمريكيين، معتبراً أن "هذا المبدأ غير مستهجن".
واستدرك تالون قائلا: "إذا تدخلت فاغنر ولم تقدم خدمة أمنية بحتة، وارتكبت انتهاكات لصالح النظام، فذلك أمر مستهجن وتجب إدانته".
وأكد رئيس بنين على العلاقات الجيدة التي تجمع بين بلده وروسيا والصين، إلا أنه أبدى أسفه لما يحصل في أوكرانيا قائلا
"روسيا صديقة لبنين منذ فترة طويلة، لكن صداقتنا لا يجب أن تمنعنا من إدانة ما تفعله روسيا في أوكرانيا".
وتابع "إذا قللنا من أهمية ما يقع، فسيكون ذلك وسيلة ترويج لاستخدام القوة في حل النزاعات الدولية".
وبشأن العلاقات مع الصين أكد تالون أن "الصين تلهم كثيرين، لا سيما على صعيد تعويلها على الذات والحكم الرشيد".
لدى سؤاله عن رأيه في رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة رسم العلاقات مع الدول الإفريقية، قال باتريس تالون إنه "لا يزال هناك العديد من الخيالات" لدى الرأي العام الإفريقي وأن "جولة الرئيس ماكرون الحالية (في إفريقيا) جيدة لأنها توضح الأمور قليلا".
وأضاف الرئيس البنيني أن "فرنسا بحاجة إلى إظهار المزيد من إحساسها بالمساواة مع الدول الإفريقية".