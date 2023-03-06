رئيس بنين: الاستعانة بـ"فاغنر" غير مستهجنة والصين تلهم الكثيرين

قال رئيس بنين باتريس تالون، إن استعانة بعض الدول الإفريقية بمجموعات عسكرية خاصة مثل "فاغنر" الروسية غير مستهجنة ما دامت لغايات أمنية.

وأضاف في مقابلة الأحد مع تلفزيون "إل سي آي" الفرنسي إن "فكرة الاستعانة بمقدم خدمة عسكرية خاص ليست جديدة. لقد رأيناها في أفغانستان" مع الأمريكيين، معتبراً أن "هذا المبدأ غير مستهجن".

واستدرك تالون قائلا: "إذا تدخلت فاغنر ولم تقدم خدمة أمنية بحتة، وارتكبت انتهاكات لصالح النظام، فذلك أمر مستهجن وتجب إدانته".