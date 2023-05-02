الكونغرس يحقق في أخلاقيات قضاة بالمحكمة الأمريكية العليا

تواجه المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي كانت تعدّ واحدة من أكثر المؤسّسات احتراما في البلاد، جدلا كبيرا يرتبط بشكل خاص بأخلاقيات قضاتها، التي سينظر فيها مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

وتدور جلسة الاستماع في الوقت الذي وصلت فيه شعبية المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، إلى أدنى مستوياتها؛ إذ يرى 58% من الأمريكيين أنّها تؤدي وظيفتها بشكل سيئ.

ونظّمت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، جلسة الاستماع هذه بعد جدل طال قاضيينِ محافظينِ، قبِل أحدهما، وهو كلارنس توماس، هبةً من رجل أعمال.

ورفض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحافظ أيضا، الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، مشيرا إلى "مخاوف بشأن فصل السلطات وأهمية الحفاظ على استقلال القضاء".