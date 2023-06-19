بلينكن: واشنطن وبكين متفقتان على ضرورة "استقرار" علاقاتهما

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، إنه اتفق مع القيادة الصينية على الحاجة إلى "استقرار" العلاقات الثنائية، مؤكدًا "وضوح رؤيته" بشأن الخلافات الواسعة بين البلدَين.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات في بكين استمرت يومين، أنّه "في كلّ اجتماع، شدّدت على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "سمعت الشيء نفسه من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا".