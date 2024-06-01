تفاعل واسع مع ابتسامة بايدن "الشريرة" بعد أن سُئل عن إدانة ترامب (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات لاذعة يوم الجمعة، بسبب تصرفه الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بـ"الغريب" و "الشرير" بعد أن سُئل عن الإدانة الجنائية التاريخية لمنافسه السياسي دونالد ترامب، ليكتفي بالابتسامة دون أي تعليق.

شبكة "فوكس نيوز" قالت إن ابتسامة شريرة أطلقها بايدن أثناء مغادرته المنصة، بعد أن صاح أحد المراسلين بسؤال "يقول ترامب عن نفسه إنه سجين سياسي ويلومك مباشرة.. ما ردك"؟