فوغان غيثينغ أول رئيس حكومة أسود في تاريخ ويلز
انتخب فوغان غيثينغ رئيسًا للوزراء في ويلز، أمس الأربعاء، بعد فوزه في انتخابات زعامة حزب العمال الحاكم في الإقليم، ويصبح أول رئيس وزراء ذي بشرة سمراء ينتخب في تاريخ أوروبا.
ويخلف غيثينغ البالغ من العمر (50 عامًا)، مارك دريكفورد (69 عامًا) الذي أعلن استقالته من هذا المنصب في ديسمبر/كانون أول الماضي.
وحصل غيثينغ، المولود في زامبيا لأب ويلزي وأم زامبية، على 52% من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 48% لمنافسه جيريمي مايلز، وفق وسائل إعلام بريطانية.
ويأتي انتخاب غيثينغ لرئاسة الوزراء من قبل أعضاء برلمان ويلز في كارديف، بعد 4 أيام من فوزه بزعامة حزب العمال الحاكم هناك.
ومن المقرر أن يؤدي غيثينغ اليمين الدستورية بمجرد موافقة الملك تشارلز الثالث على تعيينه.
وكان غيثينغ قد تولى حقيبة وزارة الصحة في خضم أزمة كورونا، ثم تولى حقيبة الاقتصاد حتى فوزه في انتخابات زعامة الحزب.
ونقلت وسائل إعلام عن جيثينغ، قوله، إن ويلز أصبحت الآن "أول دولة في أوروبا يقودها شخص أسود".
وأضاف "إنها مسألة فخر لويلز الحديثة، لكنها أيضًا مسؤولية شاقة بالنسبة لي - وهي مسؤولية لا أتعامل معها باستخفاف".
وأوضح غيثينغ أنه يريد أن يقود دولة "يمكنها أن تحتفل باختلافاتنا وتفخر بكل تلك الأشياء التي تجمعنا معًا".
يشار إلى أن رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك من أصول هندية، فيما ولد الوزير الأول الأسكتلندي حمزة يوسف لعائلة باكستانية في بريطانيا، في حين تتولى قيادة إيرلندا الشمالية ميشيل أونيل وإيما ليتل بينجيلي.
ويبلغ عدد سكان ويلز حوالي 3 ملايين نسمة، هي واحدة من أربعة أجزاء من المملكة المتحدة، إلى جانب إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية.