فوغان غيثينغ أول رئيس حكومة أسود في تاريخ ويلز

انتخب فوغان غيثينغ رئيسًا للوزراء في ويلز، أمس الأربعاء، بعد فوزه في انتخابات زعامة حزب العمال الحاكم في الإقليم، ويصبح أول رئيس وزراء ذي بشرة سمراء ينتخب في تاريخ أوروبا.

ويخلف غيثينغ البالغ من العمر (50 عامًا)، مارك دريكفورد (69 عامًا) الذي أعلن استقالته من هذا المنصب في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وحصل غيثينغ، المولود في زامبيا لأب ويلزي وأم زامبية، على 52% من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 48% لمنافسه جيريمي مايلز، وفق وسائل إعلام بريطانية.

ويأتي انتخاب غيثينغ لرئاسة الوزراء من قبل أعضاء برلمان ويلز في كارديف، بعد 4 أيام من فوزه بزعامة حزب العمال الحاكم هناك.