تقرير: اليونان تشدد حماية الحدود خوفًا من موجة لجوء لنازحي زلازل تركيا وسوريا

عززت اليونان ضوابطها الحدودية على طول حدودها البرية والبحرية مع تركيا وسط توقعات بموجة لجوء جديدة من قبل النازحين بسبب الزلازل التي دمرت جنوب شرق تركيا وشمال سوريا.

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، بدأ المئات من حرس الحدود الإضافيين في القيام بدوريات على الحدود البرية اليونانية التركية في منطقة إيفروس في نهاية الأسبوع حيث تم تكثيف إجراءات الطوارئ لدرء التدفقات المتوقعة.

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن "التنقل الجماعي لملايين الأشخاص ليس حلًّا"، مشددًا على الحاجة إلى إرسال مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا "قبل حدوث ذلك".