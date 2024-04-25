مدير FBI يحذّر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة
حذّر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، من أن الولايات المتحدة قد تواجه "هجومًا إرهابيًّا منسقًا" مشابهًا لهجوم تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي الذي استهدف الحفل الموسيقي في موسكو.
وقال راي في مقابلة مع شبكة "CNN"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يشعر بقلق متزايد" بشأن "هجوم إرهابي منسق" على الولايات المتحدة، مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف، أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة كان "مرتفعًا بالفعل" قبل هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ومع ذلك، فقد تم رفعه الآن إلى "مستوى آخر تمامًا".
وحذّر راي من أن الهجوم على أمريكا "قد لا يكون مختلفًا عما رأيته ضد قاعة الحفلات الموسيقية في روسيا قبل بضعة أسابيع من تنظيم داعش خراسان".
وقال إن "عناصر منفردة أو مجموعات متطرفة صغيرة" في الولايات المتحدة قد تفكّر في تنفيذ هجوم في مكان عام.
وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في حديثه لـ"CNN"، "بينما أنظر إلى مسيرتي المهنية في مجال إنفاذ القانون، أجد صعوبة في تحديد الوقت الذي رأيت فيه العديد من التهديدات المختلفة كلها مرتفعة في الوقت نفسه، سواء كانت تهديدات من الصين أو روسيا أو إيران أو غيرها".
ولفت مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن "الصراع الذي أعقب السابع من أكتوبر سوف يغذي خط التطرف والتعبئة لسنوات قادمة".
وسبق أن حذر راي الكونجرس من أن الولايات المتحدة مهددة بعد الأحداث التي وقعت في الخارج. وقال للجنة المخصصات بمجلس النواب: "إن قلقنا الأكثر إلحاحًا هو أن الأفراد أو الجماعات الصغيرة سوف يستمدون الإلهام من أحداث الشرق الأوسط لتنفيذ هجمات هنا في الداخل".
وكان تنظيم "داعش خراسان" قد تبنى أواخر مارس الماضي، هجومًا إرهابيًّا على قاعة مبنى "كروكوس سيتي" في موسكو، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 150 شخصًا، وإصابة 285 آخرين.