مدير FBI يحذّر من هجوم إرهابي على الولايات المتحدة

حذّر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، من أن الولايات المتحدة قد تواجه "هجومًا إرهابيًّا منسقًا" مشابهًا لهجوم تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي الذي استهدف الحفل الموسيقي في موسكو.

وقال راي في مقابلة مع شبكة "CNN"، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "يشعر بقلق متزايد" بشأن "هجوم إرهابي منسق" على الولايات المتحدة، مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف، أن التهديد الإرهابي للولايات المتحدة كان "مرتفعًا بالفعل" قبل هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. ومع ذلك، فقد تم رفعه الآن إلى "مستوى آخر تمامًا".

وحذّر راي من أن الهجوم على أمريكا "قد لا يكون مختلفًا عما رأيته ضد قاعة الحفلات الموسيقية في روسيا قبل بضعة أسابيع من تنظيم داعش خراسان".

وقال إن "عناصر منفردة أو مجموعات متطرفة صغيرة" في الولايات المتحدة قد تفكّر في تنفيذ هجوم في مكان عام.