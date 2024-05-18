طالبان: إطلاق النار في وسط أفغانستان أدى لمقتل 3 سياح إسبان
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن صفي الله رائد، رئيس مكتب الإعلام والثقافة التابع لحركة طالبان في ولاية باميان، قوله، إن السياح الثلاثة الذين قُتلوا في الولاية الواقعة بوسط أفغانستان، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، هم مواطنون إسبان.
وفي وقت سابق، أكدت حركة طالبان أن الهجوم المسلح على سياح أدى إلى مقتل ثلاثة أجانب ومواطن أفغاني، وإصابة أربعة آخرين، من بينهم ثلاثة مواطنين أفغان.
وقالت طالبان إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص على صلة بالحادث. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشهد أفغانستان أوضاعاً أمنية مضطربة منذ سيطرة حركة طالبان عليها، مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية في أغسطس/آب2021، كما برزت الجماعات المسلحة المعارضة وتنظيمات إرهابية، من بينها داعش فرع خراسان، في أفغانستان.