واشنطن ترسل تعزيزات لاحتمال إخلاء السفارة الأمريكية في السودان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.

يأتي ذلك في خضم معارك محتدمة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وجاء في بيان للبنتاغون "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأمريكيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك".

وبدأت قوات يقودها اثنان من زعماء التحالف السابق في المجلس الحاكم في السودان صراعا عنيفا على السلطة في نهاية الأسبوع الماضي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 330 شخصا، ودفع دولة تعتمد على المساعدات الغذائية إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه كارثة إنسانية.