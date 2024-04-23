توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين

ويان جي هو مساعد لماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف للانتخابات القارية في حزيران/ يونيو المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، اتهمت الشرطة البريطانية، أمس الاثنين، رجلين بالتجسس لصالح الصين، فيما أفادت تقارير بأن أحدهما عمل باحثًا في البرلمان البريطاني لصالح مشرع بارز في حزب المحافظين الحاكم.

وتصاعد القلق في أنحاء أوروبا مما يعتقد أنها أنشطة تجسس صينية، إذ عبَّرت بريطانيا بشكل متزايد عن مخاوفها في الأشهر القليلة الماضية.

من جانبها، قالت السفارة الصينية في لندن، "إن الادعاء بأن الصين تحاول سرقة معلومات استخباراتية بريطانية "ملفق بالكامل".

وأضافت السفارة الصينية: "نعارض ذلك بحزم ونحث الجانب البريطاني على وقف التلاعب السياسي ضد الصين والتوقف عن هذا العرض السياسي الهزلي".